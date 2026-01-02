東京時間18:18現在 香港ハンセン指数 26338.47（+707.93+2.76%） 中国上海総合指数 3968.84（+3.72+0.09%） 台湾加権指数 29349.81（+386.21+1.33%） 韓国総合株価指数 4309.63（+95.46+2.27%） 豪ＡＳＸ２００指数 8727.75（+13.44+0.15%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85606.19（+417.59+0.49%） ２日のアジア株は軒並み上昇。中国政府による景気対策への期待を背景に買われた。中