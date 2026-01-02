あす3日放送のカンテレ・フジテレビ系特番『土曜はナニする!? お正月SP 豪華芸能人＆地元民が選んだ！北海道最強グルメツアー』（後2：30〜4：00）で、北海道にゆかりのある超豪華芸能人がこっそり通う、“本当は教えたくない”名店グルメが紹介される。【場面カット多数】芸能人がこっそり通う北海道グルメ味わう三宅健、ゲーム二挑戦する岡崎紗絵ら『土曜はナニする!?』の正月特番。番組MCの山里亮太（南海キャンディーズ