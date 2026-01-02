茨城県・水戸市のアパートでネイリストで31歳の女性が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認された事件で、警察は2日、殺人事件と断定して捜査本部を設置しました。12月31日、水戸市加倉井町のアパートの一室で「妻が玄関で血を流して倒れている」と住人の男性（27）から通報がありました。警察によりますと、男性が帰宅したところ妻でネイリストの小松本遥さん（31）が玄関で血を流して倒れているのが見つかり、