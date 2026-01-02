天満屋岡山店の初売りには開店とともに約4000人の客が訪れ、晴れ着姿の従業員が出迎えました。福袋は店頭とインターネットで合わせて約1万2千個が用意され、衣類や宝石などが販売されているということです。 【写真を見る】百貨店で新春の初売り・福袋を求めて客が列備中神楽も披露 （来場者）「毎年来るんよ。だから、これが楽しみ」「今日はお母さんの誕生日なので、子どもが選んだかわいいの見つけられたので良かった