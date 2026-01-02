東京ヴェルディは2日、GKマテウス(32)、DF宮原和也(29)、DF松田陸(26)の3選手と契約更新したことを発表した。東京Vは2025シーズンのJ1リーグ戦で17位。マテウスは全38試合、宮原は32試合に出場した。松田はシーズン途中にジェフユナイテッド千葉から完全移籍。加入後は公式戦での出番がなかった。