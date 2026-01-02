水戸ホーリーホックは2日、アビスパ福岡のDF井上聖也(26)が期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2026年6月30日まで。期間中に福岡と対戦する全ての公式戦に出場できない。井上は2022年に甲南大から福岡へ加入し、2025年8月に徳島ヴォルティスへ期限付き移籍。加入後のJ2リーグ戦で7試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF井上聖也(いのうえ・せいや)■生年月日1999年11月9日(26歳)■出身