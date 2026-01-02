アスルクラロ沼津は2日、元日本代表FW齋藤学(35)との来季の契約を更新することが決定したと発表した。齋藤は2024年から沼津に所属。2025年はJ3リーグ戦26試合の出場で1ゴールを挙げたが、チームはJ3・JFL入れ替え戦の末にJFL降格となった。以下、クラブ発表コメント新年あけましておめでとうございます。10年、20年後アスルクラロ沼津が大きなクラブになっていて、「2025年の悔しさ、苦しさがあったからこそ、大きなクラブにな