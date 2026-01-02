浦和レッズは2日、FW二田理央(22)が湘南ベルマーレへの育成型期限付き移籍から復帰すると発表した。二田は2025年7月に湘南へ育成型期限付き移籍で加入。J1リーグ戦13試合で1得点、ルヴァンカップ2試合で1得点を記録し、天皇杯では1試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FW二田理央(にった・りお)■生年月日2003年4月10日(22歳)■出身地大分県■身長/体重174cm/70kg■経歴FC佐伯S-play MINAMI-鳥栖U-18-