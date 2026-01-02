2日、長岡市に本社を置く米菓メーカー・岩塚製菓の直売店で餅つきが行われ、家族連れなどで賑わいました。 長岡市越路中沢にある「お米となかよしパーク」は、岩塚製菓が去年8月、同社の旧中沢工場跡にオープンした店舗で、工場直送の限定商品のほか、地元の農産物などの販売も行っています。初売り初日の2日は店内で餅つきを開催。50人以上の買い物客の前で、昔ながらの杵と臼を使って餅をつき、つき