あすも冬型の気圧配置が続き、山陰から北の日本海側を中心に断続的に雪が降るでしょう。大雪のピークは越えつつありますが、本州の内陸や山沿いを中心にさらに積雪が増える見込みです。車の立ち往生など交通障害にお気をつけください。関東など太平洋側は日差しの届く所が多くなり、空気の乾燥が進みそうです。東京は朝から青空が広がり、あすは天気の崩れはないでしょう。最低気温は、けさより低いところもあり、関東を中心に冷え