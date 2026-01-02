俳優の吉沢悠（47）が1日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。俳優の反町隆史（51）が主演を務めたドラマでの出来事を明かした。番組ではリスナーからの「私が俳優・吉沢悠さんに注目したのがドラマ『チープラブ』でした。反町隆史さんの同居人でとにかく女の子が大好きという役どころでした。2人の愉快なやりとりがとっても笑えて、きっと撮影現場も楽しかったのではないかな？なんて想