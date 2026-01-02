2026年1月1日、女優の長澤まさみが、所属事務所を通じて自身の結婚を報告した。お相手は映画監督の福永壮志氏。世界的ヒットとなった海外制作のドラマ『SHOGUN 将軍』の第7話でメガホンをとったこともある実力者だ。「これまでにも、何人かの有名人と恋の噂が上がった長澤さん。たとえば、俳優の伊勢谷友介さんとは、同棲生活を送っている様子や、スーパーで仲良く一緒に買い物する姿などが記事になり、結婚の可能性も取りざたさ