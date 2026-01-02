1月2日、大みそかに放送された『第76回NHK紅白歌合戦』の平均世帯視聴率（関東地区、ビデオリサーチ調べ）が35.2％を記録したと発表された。大団円に見えた紅白だが、大トリを務めたロックバンド「Mrs.GREEN APPLE」（以下、ミセス）のあとの “特別枠” に疑問が持たれているようだ。紅組のトリはMISIA、白組のトリはミセスが務めたが、今回はトリのあとを飾る歌手がいた。「本番が迫る2025年12月28日、松田聖子さんが2020年