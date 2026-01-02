元プロ野球選手で野球解説者の内川聖一氏が、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル』で12月5日に公開された動画に出演。“理想的なバッティング”だと思っていたレジェンド選手を明かした。内川聖一氏○「すごく理想だなと思って見てました」ニッポン放送の煙山光紀アナウンサーから「現役時代にこのバッターを手本にしようと思った選手はいましたか?」と質問され、内川氏は「僕はどちらかといえば、力感がないけど当たったら飛ぶ