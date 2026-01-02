【モデルプレス＝2026/01/02】元乃木坂46の白石麻衣が1日、自身のInstagramを更新。お雑煮の写真とともに、年始の挨拶を投稿した。【写真】元乃木坂人気メンバー「飾り切り可愛い」色鮮やかなお雑煮◆白石麻衣、年始の挨拶にお雑煮披露白石は2026年もよろしくお願いいたします」という年始の挨拶と馬の絵文字を添えて、飾り切りの人参や蕪、しいたけなどが美しく盛り付けられ、ゆずも添えられた色鮮やかなお雑煮の写真を公開した。