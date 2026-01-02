【モデルプレス＝2026/01/02】ラッパー／シンガーのちゃんみなが、2日放送の『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』（カンテレ・フジテレビ系全国ネット／15時40分〜）に出演。番組内で明かした本名の名字に注目が集まっている。【写真】ちゃんみな、イケメン夫とキス ウエディングドレス姿◆ちゃんみな、本名に注目集まる明石家さんまへのお土産として、父の地元・岩手県の山くるみを用いたくるみ餅を持参したちゃんみな。