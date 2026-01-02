2026年は新年のスタートを新たな環境で始める芸能人が続出。ここでは新年の挨拶と同時に独立、移籍をファンに発表した芸能人を紹介していこう。【写真】独立を発表した川栄李奈、新アーティスト写真昨年『ダメマネ！ -ダメなタレント、マネジメントします-』と『フェイクマミー』の2本のドラマで主演を務めたのがAKB48元メンバーで女優の川栄李奈。1日までに更新されたインスタグラムの中で川栄は、2025年大晦日付で所属してい