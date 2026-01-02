元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏が２日までに代表取締役を務める「株式会社ＭＭｓｕｎ」の公式サイトを開設した。１日に「株式会社ＭＭｓｕｎ始動のお知らせ」と題し、「この度、２０２６年１月１日より『株式会社ＭＭｓｕｎ』を設立し、業務を開始致しましたことをご報告申し上げます」とあいさつ。「新たな一歩を踏み出す株式会社ＭＭｓｕｎに、今後とも変わらぬご支援とご鞭撻（べんたつ）を賜りますよう、心よりお願い申し上げます