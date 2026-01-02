元ＴＯＫＩＯの城島茂が２日までにインスタグラムを開設した。１つ目の投稿で「明けましておめでとうございます」とあいさつ。「これまでの長い年月、支えてくださったファンの皆さまへ。そして、共に歩んでくださった関係者の皆さまへ。心より感謝申し上げます。言葉にしきれない出来事も含めて、出会いのすべてが、今の自分をつくってくれました」と感謝。「二〇二六年も、誠実に。一歩ずつ進んでまいります」と結んだ。２つ