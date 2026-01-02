YOASOBIが、1月4日より放送開始となるTVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマの新曲「アドレナ」を、アニメ初回放送と同日の1月4日に配信リリースする。また、あわせてジャケット写真が公開された。 （関連：【画像あり】YOASOBI、NAJI柳田が描き下ろしたイラストによる「アドレナ」ジャケット写真） 本楽曲は、まっすぐで不器用な恋心を描いた一曲。アップテンポでコミカルなサウンドと目まぐ