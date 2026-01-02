函館山ロープウェイは、1月1日から当面の間営業を休止する。函館山公園の設備に不具合が生じ、水の確保ができない状況となったことに伴うもの。登山道は11月10日から閉鎖期間中であることから、山頂展望台の営業も休止する。函館市によると、漏水などの可能性を含め、原因の調査を行っているとしている。