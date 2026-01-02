ロス五輪世代の20歳DFは、来季もJ２のFC今治でプレーする。１月２日にクラブは梅木怜とJ２・J３百年構想リーグおよび2026-27シーズンの契約に合意したこと発表した。帝京高を卒業後の2024年に今治に加入した梅木。１年目はJ３で19試合・２得点、２年目はJ２で30試合・１得点を記録した。世代別代表の常連で、１月にサウジアラビアで開幕するU-23アジアカップに臨むU-23日本代表のメンバーにも選ばれている。 将来有望な