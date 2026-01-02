負傷期間が長引き、満足のいくパフォーマンスを披露できずにいる三笘(C)Getty Images「もっと戻さないとチームの力にはなれない」ブライトンの三笘薫が、12月13日のリバプール戦（プレミアリーグ第16節）で復帰した。左足首の怪我で長らく戦列を離れていた28歳が負傷したのは、9月27日のチェルシー戦（プレミアリーグ第6節）。以降、戦列復帰までおよそ2か月半を有したことになる。10月5日のウォルバーハンプトン戦から今月7日