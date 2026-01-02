雪が降る福岡市の繁華街、天神を歩く人たち＝2日午前強い寒気と冬型の気圧配置の影響で、東日本と西日本の日本海側では3日にかけて警報級の大雪となる所があるとして、気象庁は2日、警戒を呼びかけた。普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所がある見込みだ。気象庁によると、日本付近は強い冬型の気圧配置となり、北日本から西日本の上空約5500メートルには氷点下36度以下の強い寒気が流れ込んでいる。このため、東日本から