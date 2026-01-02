２日のフジテレビ「さんまのまんま４２年目もあの頃のまんまＳＰ」には、ちゃんみながゲスト出演した。初出場した紅白歌合戦での過激なパフォーマンスで話題になったばかりの最旬アーティストが、紅白とはイメージ一変のナチュラルな雰囲気で登場。ＭＣ明石家さんまへの手土産として「くるみ餅」を持ってきたと説明し「うちの父が岩手出身でして。我々、乙茂内（おともない）って言うんですよ、名字が。乙茂内家で伝統のく