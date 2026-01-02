人間の「性的な妄想」には、どのような意味があるのか。イェール大学心理学名誉教授のポール・ブルーム氏の著書『苦痛の心理学』（草思社）より、一部を紹介する――。写真＝iStock.com／Urupong※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Urupong■Pornhubをビッグデータ解析した結果性的な想像については、以前よりもはるかに理解が進んだ。それはビッグ・データのおかげでもある。特に、ポルノグラフィックなウェブサイトで人が