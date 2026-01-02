YOASOBI YOASOBIが２日、結成以降使用してきたイラストビジュアルを新たに更新することを発表した。新しいイラストビジュアルは、『THE BOOK 3』のアナログレコードジャケットも手がけた中国出身のイラストレーター清巳（QINGYI）が、Ayaseとikura を新たに描き下ろし制作したものとなっている。結成から7年目を迎え、年末には日本人アーティストとして最大級となるアジアでの10大ドーム＆スタジアムツアーを控える