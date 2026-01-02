サーキットで前輪駆動は少々不利2022年完成と、まだ新しいMSサーキット。クルマの能力を引き出すのに理想的なレイアウトながら、メインストレートの先にはエスケープゾーンが殆どない。濡れたアスファルトには、落ち葉がチラホラ。5名の審査員も、このコースには不慣れだ。【画像】運転体験キングは？スーパーカーにホットハッチBBDC 2025 10台のノミネート車両全308枚つまり、アストン マーティン・ヴァンキッシュではなく