無印良品から、日常をやさしく包み込む「二重ガーゼドットドビー」シリーズが登場します。オーガニックコットン100％の二重ガーゼに、さりげない凹凸のドット柄を施した上品な素材は、軽やかで肌あたりも良好。お家で過ごす時間をより快適に、心までほどけるような着心地を叶えてくれます。ルームウェアからインナーまで揃う全6アイテムは、リラックスシーンに自然と寄り添う存在