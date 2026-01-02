昨年12月31日にドイツのガルミッシュパルテンキルヘンで行われたノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ女子個人第11戦で、表彰式後に11位だったノルウェー選手が失格となったため、以下の日本勢の選手が一つずつ繰り上がり、勢藤優花（オカモトグループ）は16位、伊藤有希（土屋ホーム）は18位、宮嶋林湖（松本大）は29位となった。