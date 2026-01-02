日本レースクイーン大賞２０２３新人賞の一之瀬優香が２日、自身のＸとインスタグラムを更新。アシスタントを務めたテレビ朝日系「芸能人の格付けチェック！」の大役を振り返った。正月の人気特番は、ＧＡＣＫＴが全問正解で８７連勝。今年もさすがの強さを示し、大きな盛り上がりを見せた。アシスタントとして出演した一之瀬は、目隠しをした出演者の口に食べ物を運ぶ大役も務めた。番組のＸが投稿した収録写真では、一之瀬