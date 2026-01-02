大分市の住宅で火事があり現在も消火活動が続いています。2階建ての住宅から激しい炎と煙が立ち上っています。【映像】激しく炎が上がる様子（実際の映像）きょう午後3時すぎ、大分市新春日町の住宅から火が出ました。警察と消防によりますと近くの建物にも一部燃え移っているということです。鎮火にはいたっておらずいまも消火活動が続いています。逃げ遅れた人やけがをした人がいるかどうかはわかっていません。（ANNニ