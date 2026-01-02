２日午後3時半ごろの真庭市蒜山上福田の様子です。強い雪が降っていて、遠くの景色は霞んでいます。中国地方にはこの冬一番の寒気が流れ込み岡山県北では３日明け方にかけ大雪が見込まれています。 【写真を見る】3日明け方にかけ岡山県北で大雪の予想積雪や路面の凍結による交通障害に注意を ３日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、岡山県北部の山地で50センチ、平地で15センチ、南部で10センチとなっています