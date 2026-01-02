◆全国高校サッカー選手権3回戦東福岡２―２興国（ＰＫ４―５）（２日、駒沢陸上競技場）PK戦の末に敗退が決まると、東福岡イレブンは思わず天を仰いだ。4強入りした前回大会を超える頂点を目指した道半ばで無情の結果となった。平岡道浩監督は「少しずつ相手のペースになったという部分が敗因だった」と視線を落とした。初戦の秋田商戦を6得点で快勝した勢いは健在だった。前半26分に齊藤琉稀空主将（3年）がゴール前の混