静岡県浜松市の百貨店では1月2日から初売りが始まり、福袋を買い求める多くの客でにぎわいました。 【写真を見る】「お正月が来たって感じ」「今年1年頑張ろうと買い込む日」福袋に長い列 初売りで百貨店にぎわう＝静岡・浜松市 ＜鈴木康太カメラマン＞ 「初売り開店前の遠鉄百貨店です。お客さんの長い列ができています」 1月2日、浜松市中央区の遠鉄百貨店では初売りが行われ、午前10時の開店と同時に、並んでいた多くの客