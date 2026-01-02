２日、去年オープンした広島市内の水族館では、今年の干支にちなんだ生き物の展示が始まりました。 中区の広島もとまち水族館で展示が始まったのは、今年の干支の「午」にちなんだタツノオトシゴの仲間の「クロウミウマ」です。 この展示には「今年もウマくいきますように！」という意味も込められ、来月１日まで展示されます。 広島もとまち水族館 広松由起さん「正月らしさを一番に出したいというのと、シーホ