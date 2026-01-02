静岡県西伊豆町では1月2日、新年を祝う恒例のもち投げ大会が行われました。 【写真を見る】「家族で拾えて楽しい」新年祝う恒例行事「堂ヶ島もち投げ大会」過去最多の800人参加＝静岡・西伊豆町 2026年で7回目の開催となった堂ヶ島のもち投げ大会は、無病息災や幸運を願って行われる新年の恒例行事です。 2026年は、当たり餅を含む餅と菓子、あわせて9000個が用意されました。 会場の堂ヶ島公園には、観光客や地元住民ら約800