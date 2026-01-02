２日、広島市内のデパートで初売りが始まり、福袋を求める多くの人でにぎわいました。 宮粼玲太記者「開店５分前ですが限定５０点のお米を求めて、多くの人が列をつくっています」 ２日、中区のそごう広島店で恒例となる初売りでは、広島牛食べ比べ福袋など今年はおよそ８０００点が用意され、４ｋｇで２０００円のお米福袋は約５分で完売しました。 今年初めて販売された「ひろでん満喫福袋」には、実際に使用され