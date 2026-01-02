能登半島地震の被災地では2日、前日に続き雪が降った。商業施設では初売りが行われ、買い物客でにぎわった。輪島市の干場宏樹さん（73）は朝、雪かきをした。「犬の散歩をするにも足元が悪くて大変。雪かきのことも考えると、これ以上降らないでほしい」と話した。同市中心部のショッピングセンター「ワイプラザ輪島」のスーパーでは初売りが行われ、すしなどを買い求める客が次々と訪れた。近くの仮設住宅で夫と暮らす的場