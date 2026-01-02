箱根駅伝は２日、往路が行われ、前回大会出場を逃した東海大は往路１０位に食い込んだ。３区を終えて１５位だったが、４区の南坂（３年）が区間５位の力走で１１位まで順位を上げた。「粘り強くやってくれた。まずは合格点を与えてもいい」と両角速（もろずみはやし）監督。復路にも力のある選手が控えており、５年ぶりのシード権獲得へ力を振り絞る。