「箱根駅伝・往路」（２日、大手松〜箱根町芦ノ湖駐車場）優勝１１回の名門・順天堂大が３大会ぶりシード権に向け往路６位に入った。２区は９位でたすきを受けた吉岡大翔（３年）が区間９位の１時間６分２８秒で走った。終盤は日大・キップケメイ、東農大・前田との順位争いを譲らず８位でつなげた。長門俊介監督は「今までエース区間を避けていたが、最上級生になる自覚をもってもらいたかった」と起用について説明。佐久長