嵐の櫻井翔（43）が、1日深夜放送のフジテレビ系「何か“オモシロいコト”ないの？新春SP」（深夜0時10分）に出演。クイズで“屈辱”を味わった。櫻井はスペシャルゲストとしてサプライズで登場。驚いて立ち上がった出演者から拍手で迎えられた。そして、自分が食べたものが高級品（ピン）なのか激安品（キリ）かを当てる「ピンキリ人狼」に参加した。進行役のシソンヌ長谷川忍（47）に「櫻井さん、もちろん（味覚に）自信は？」