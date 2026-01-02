――黒田朝日選手を5区に起用するプランは、以前からあったのか？「新年度が始まった時からあった。秋になって、1区から4区のメンバーが力をつけてきたので、5区においてもレースの流れを途切らせることなく進んでいくだろうと思っていた。小田原中継所の時点で2分ないしは3分以内で襷を渡せるだけの成長があったので、最終的には12月に入ってから5区を決めた、というところです」――1年生を5