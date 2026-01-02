【モデルプレス＝2026/01/02】女優の畑芽育と齊藤なぎさがパーソナリティを務めるPodcast番組「畑芽育＆齊藤なぎさのオフはこんな感じ」（隔週日曜日配信）の公式Instagramが2日に更新された。2人の書き初めが公開され、話題となっている。【写真】美人女優2人の「美文字」書き初め◆畑芽育＆齊藤なぎさ、2026年の抱負同日「めいなぎが書き初めした今年の抱負」と自身の書き初めを持った2ショットが公開された。畑は「旅行」、齊藤