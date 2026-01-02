再婚家庭では、介護をきっかけに家族の関係が大きく変わることがある。今回の事例は、介護中に情報が一方的にしか伝えられなかったことで、相続の話し合いが深刻な対立に発展したケースである。介護を担った配偶者と実子の間に溝恒一さん（仮名）は60代で再婚して、再婚相手の直子さんと二人で暮らしていた。前の結婚で生まれた子どもは、長男の翔太さん（仮名）と長女の真理さん（仮名）である。二人とも独立しており、父親と会う