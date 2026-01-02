ドル円は１５７円寸前まで買われ、上昇一服＝ロンドン為替 ロンドン序盤、欧州株が堅調に取引を開始している。英ＦＴ指数は史上初の１万ポイントを記録した。為替市場では、ドル円が堅調に推移している。しかし、これまでの高値は156.995までにとどまっている。157円ちょうど付近には相応の売り注文が控えているようだ。ドル相場全体としては、ややドル高に振れている。ユーロドルは1.1724付近、ポンドドルは1.3452付近