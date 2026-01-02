欧州株堅調に始まる、英ＦＴ指数は初の１万ポイント台乗せ 東京時間17:48現在 英ＦＴＳＥ100 10005.19（+73.81+0.74%） 独ＤＡＸ24590.44（+100.03+0.41%） 仏ＣＡＣ40 8179.24（+29.74+0.36%） スイスＳＭＩ 13267.48（休場） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:48現在 ダウ平均先物MAR 26月限48438.00（+102.00+0.21%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限692