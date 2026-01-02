１２月スペイン製造業ＰＭＩは４９．６に低下、前回１１月５１．５ 12月スペイン製造業PMIは49.6と予想51.2を下回り前回11月51.5から4カ月ぶりに景気収縮域に入った。生産と新規受注の減少が主因となり、需要軟化や一時契約非更新による雇用は2年ぶり大幅減となった。欧州の相手国は弱含み、中国との競争が激化している。ユーロ高が輸出を圧迫し、入力コスト減も販売価格引き下げでマージン縮小が進んだ。一方、