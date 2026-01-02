◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）当日変更で関東学生連合チームの４区に起用された本多健亮（東大大学院修士２年）の応援に、東大の総長が沿道へ駆けつけた。東京大学卒業生担当／校友会の公式Ｘ（旧ツイッター）は４区のポイント・大磯に関係者が集まって応援することを伝えた。さらに「藤井輝夫総長も応