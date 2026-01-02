■全国の3日（土）の天気日本付近は冬型の気圧配置が続き、上空を強い寒気が通過する見込みです。日本海側を中心に広い範囲で雪が降り、昼前にかけて大雪となる所があるでしょう。九州や四国、紀伊半島でも雪が降り、積もる所がありそうです。夕方までの24時間予想降雪量は、北陸で70センチ、近畿で60センチ、関東甲信で50センチ、中国地方で40センチ、九州北部で30センチ、四国で15センチとなっています。普段、雪の積もらない地